GREENVILLE AREA HIGH SCHOOL
Graduation: Friday, June 2.
GRADUATES: Hollie Marie Addison, Jonanthon Nathan Addison, Cassie Mae Alexander, Ein Patrick Allan, Alexa Maree Beck, Amanda Layne Benthall, Kennedy Holland Bielata, Laris Louise Bielata, Macy Nicole Blatt, Patricia Lee Bradshaw, Hayden David Brest, Victoria Rose Broshears, Joshua Lawerence David Buzard, Reese Anne Campbell,
Grace Elizabeth Cano, Katherine Cecilia Cooper, Chloe Nicole Cox, Sarah Jean Daly, Zoe Renae Lavan Dame, Patrick Warren Davis, Christopher Michael Deeter, Mason Allen Dickens, Madilynn Ann DiFrischia, Arianna Meg Duddy, Destiny Rose Eastlick, Franklin Truman Ellis, Bree Miranda Falesnik, Carrick James Firster, Kaleb Mark Frew,
Saku Fujita, Chaya Louise Garasich, Selena Amanda Jean Gearhart, Luke James Gentile, Emily Nicole Gongaware, Madison Paige Griffin, Zander Albert Groleau, Kevan Michael Hand, Anna Elizabeth Harpst, Dillon Grant Hause, Mekhi Nathaniel Hawkins, Terry James Hayes, Cameron Lee Hays, Madison Irene Heinemann,
Jase Andrew Herrick, Maxwell Gabriel Hildebrand, Jayda Marie Hillman, Kaylob Charles Hodge, Theresa Nicole Hogan, Destany Katherine Estelle Hovis, Megan Marie Ickes, Reagan Vanessa Jordan, Jay Thomas Junk, Olivia Lynn Kehren, Megan Grace Aixin Kelley, Gavin Elijah Kerr-Dykins, Nevada James Koehler, Logan Robert Lentz, Benjamin Robert Leonard, Josie Rae Lewis,
Shawna Marie Lowe, Haydenn Austyn Maier, Sarah Abigail Mallek, Ashton Tyler Martin, Hashu Mitchell Matsuoka, Allison Elizabeth McConnell, Aaron James McMillan, Ashton William McMillan, Rylee Alicia Means, Kayley Marie Metzger, Abigail Patricia Miller, Loden Josiah Mink, Ethan Michael Moore, Cayden Allen Nellis, Sylvia Rae Novak, Katherine Ann Owoc, Gabriel Alexander Penniman, Kerkkaiwan (Jacob) Piamsilp, Braydon Michael Porter, Kaleb William Porter, Hartley Renee Potase, Garrett Ross Potter, Abrianna Marie Reagle, Sidney Catherine Richardson, Reese Elizabeth Risavi, Hayden Wyatt Robertson, Raena Joylynn Robinson, JohnMichael Thomas Ross, Maegan Danielle Russell, Faith Anne Kresge Sansone, Aden Michael Sasala, Carly Ann Schreiber, Landon Eugene Scott,
Nora Elena Serrano, Mackenzie Noelle Shaffer, Andrew Joseph Sinclair, Phoenix Ja-Lyn Splitstone, Kalani Maia Spurlock, Bryce Janiel Stefanowicz, Rasce Jakob Stefanowicz, Nathan Anthony Stuyvesant, Aleetie Rachell Thompson, Keetin Francis Thurber, Ploychanok Ubonjinda, Kiara Elizabeth VanEpps, Dustin Blayde Vantassel, Kiara Eleanor Jean Varion, Rylan Dennis Walberg, Shelbylyn Rachel Walker, Johnmichael Sinclair Weaver, Sophia Inise Whiteman, Kasey Tecula Williams, Landin Alexander Wilson, Raeann Kay Wriston
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