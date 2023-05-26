GROVE CITY AREA HIGH SCHOOL
Graduation: 7 p.m., Thursday, June 1, at Forker Field, 112 E. Poplar St., Grove City. In the event of rain, the ceremony will be held at 7 p.m. Friday, June 2, at Forker Field.
Baccalaureate: 7 p.m. Wednesday, May 30, at Grace United Methodist Church, 210 S. Broad St., Grove City.
Valedictorian: Molly Beth Hohmann
Salutatorian: Christina R. Dunkerley
GRADUATES: Dylan Jody Ahern, Garrett Michael Albert, Gracie Marie Allison, Fisher Lewis Anderson, Jacob Paul Arnold, Pierson R. Badowski, Skylar Bartolone, Morgan Nicole Bemis, Dylan Joseph Berringer, Averie R. Berry, Alayna Nicole Bishop
Abigail I. Blair, Olivia Taylor Blatt, Mason John Boland, Nathan Clayton Boyd, Erin Rose Breitenstein, Ava Helene Brocious, Justice Major River Brown, Adam Damien Buddemeyer, Lauren Rachelle Brydebell, Delaney Shea Callahan
Shane A. Cavolo, Rylee Ellen Chiappini, Daniel James Christy, Jr., Kaitlin Rennee Chutz, Cassandra Lynn Clouse, Cadence Louise Cochran, Grayson Kinser Cook, Shelbi Claire Coulson, Nolan James Cowan, Riley J. Criss, Olivia Beth Crouse, Ethan Glenn Cunningham
Faith Elizabeth Cunningham, Asher Christian Danielson, Joshua Wesley Danielson, Connie G.E. Daugherty, Peyton E. Davis, Gianna R. DePaolo, Claire Elizabeth Dever, McKenna Dick, Paige M. Dora, Elisa Drai, Madison Paige Drake, Michael James Earman, Ethan A. Estes, Jake Fabricant, Christopher James Ferry, Jordan V. Filer
Ethan Lawson Frost, Colton Andrew Geiger, Caleb Kennedy Geyer, Rylee Elizabeth Gorrell, Daniel Vincent Griffith, Hailey Jo Hall, Tyler Charles Hamilton, Madison P. Hammel, Daniel Jacob Hessler, Alexander Michael Holmes, Brooke Hovis, Autumn Lynn Hurst, Joseph Durham Irvin, Logan Elizabeth Jones
Mathyas Jones, Alyse Ann Karenbauer, Dawson James Kerr, Ayden Shawn Kilpatrick, Zackary Scott King, Maya Renee Kirk, Caleb Charles Kulp, Jeremy Thomas Kutlus, Tammy Lynn Larson, Z. R. Leaf, William R. Lenkner, Katarina Lynn Lords, Elizabeth M. Love, Nathan T. Majure
Aaron Mapes, Lee Marcoe, Dominique Alexis-Kay Mathieson, Joseph Mathieson Jr., Colton William Mattocks, Hailey Jo Mattson, Tra’Niya J. May, Hayden C. McCreadie, Evan Scott McCreary, Dakota William McDonald, Jeremiah Lee McIlwain, Collin McCormick Messer, Kaiden Riley Messer
Tyson Thomas Metheney, Breana Marie Miller, Kyrstine Nichole Miller, Lucas Jeffrey Miller, Nicholas David Miller, Kaylynn Mineer, Jonathan David Malachi Mohr, Brielle Sunderlyn Moore, Olivia Nicole Murray, Breezie Lynn Nelson, Anthony Christian Nemec
Abigail Nancy Nichols, Kieran Michael O’Rourke, Brody T. Panazzi, Isabella Maria Parenti, Megan Elizabeth Parris, Dilan Chintankumar Patel, Sara Joann Theodora Patterson, Karis Nicole Perample, Jada Rose Phillips
Macy T. Phillips-Matson, Katie Violet Podvasnik, Savannah Mae Pottinger, Nathaniel L. Reash, Gavin Michael Renick, Michele Renick, Josiah Clay Renicks, William M. Reznor, III, Jordan Alexander Rider, Jillian Marie Rihel, Thomas A. Rodgers
Kaylynn Rodriguez, Chloe Violet Mae Rowe, Kaiden Mark Russell, Hunter Donald Say, Kyle R. Scears, Cameron Emily Schmidt, Jenna Ashlee Schmidt, Breanna Marie Seybert, Lucas Richard Shaffert, Colin Daniel Shearer, Emma Elizabeth Slonka
Summer Starcher, Judah J. Stewart, Riley Matthew Stull, Skylar Gracen Stull, Emily M. Stutzman, Andrew I. Swartfager, Erin Mariah Sweeny, Emillee Nicole Sweetapple, Sierra M. Tkacik
Makenna Trauterman, Caden J. Wade, Ryan Pete Waugaman, Grace Wetzel, Sterling Isaiah Williams, Samuel Alan Wilson, Ella Helene Wise, Helena Lee Wolbert, Carley Wayne Wright, Georgia May Yeager
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.