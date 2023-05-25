KEYSTONE CHARTER SCHOOL
Graduation Date: 6:30 p.m. Friday, June 2, at Greenville Junior/Senior High School, 9 Donation Road, Greenville.
Valedictorian and salutatorian: TBD
GRADUATES: Kylar Arnold, Nytalia Bacich, Sierra Bowser, Rylee Brown, Alexander Brownlee, Jesse Brumbaugh, Kylee Burkhart, Katelyn Campbell, Trevor Collins, Charles Cooper, Demaris Crowder, Andrew Derrico, Tazlynne Edison, Anijha Foust, Nathan Gajdowski, Matthew Grande, Dwight Gregory-Allen, Robert James, Moiye Johnson-Williams, Camille Keller, Sihe Keller, David Kinney, Van Montgomery, Zavier Moss, Lilly Newberry, Darien Norris, Taleah Owens, Jersi Patterson, Joshua Patterson, Ciena Perkins, Cristopher Perryman, Kaitlyn Probst, Elijah Roye, Janaia Talbert, Lucas Taylor, Seth Thomas, Shawn Varner, Makhya Wells-Odem, Destani Winovich, Makenzie Zellefrow.
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